Verdienmodel landbouw onder druk

In 2009 was de toegevoegde waarde van de agrarische sector 1,4%. Afgelopen jaar was dat ook 1,4%.

Ten opzichte van de jaren negentig is het belang van de landbouw voor de Nederlandse economie overigens ook behoorlijk afgenomen. In 1995 was de sector goed voor 2,8% voor de economie. Overigens is de hele voedings- en genotmiddelenindustrie, dus inclusief de verwerkende industrie, goed voor een toegevoegde waarde van 6,4%. Die toegevoegde waarde van het totale agrocomplex komt uit op €49 miljard.

Het verdienmodel in de moderne landbouw staat duidelijk onder druk. Terwijl de productie sinds 1995 met een kwart is gestegen, is het reële inkomen in de agrarische sector lager dan vijfentwintig jaar geleden. In diezelfde tijd is het gemiddeld reële inkomen van werknemers in Nederland echter 25% hoger.

Wel is de Nederlandse landbouw enorm afhankelijk van de export. Van elke euro die een boer verdient, komt 76 cent van uitvoer naar het buitenland. Babymelk en vis behoren tot de grootste exportproducten.

Werkgelegenheid stabiel

Van eind jaren negentig tot en met 2012 daalde het aantal arbeidsjaren in de landbouw gestaag. Tussen 2012 en 2015 veranderde de werkgelegenheid in de landbouw nauwelijks, en in de jaren daarna nam het aantal arbeidsjaren iets toe.