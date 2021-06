SD Worx neemt Eindhovens launch! over

Launch! haalde vorig jaar een omzet van €21 miljoen, heeft 120 medewerkers in dienst en beschikt buiten Nederland over kantoren in Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Opgericht in 2006 richt het bedrijf zich op implementatie, onderhoud en outsourcing van SAP cloudsoftware.

SD Worx kocht vorig jaar de Belgische SAP-softwarespecialist Adessa en het Nederlandse Pointlogic HR. Dit voorjaar nam het Antwerpse bedrijf het Scandinavisch HR en payroll-softwarebedrijf Aditro over.

Het bedrijf is actief in meer dan tien Europese landen wil uitgroeien tot een topspeler in de Europese markt. Vorig jaar maakte het een omzet van €564 miljoen met 4100 werknemers. In het dameswielrennen sponsort SD Worx een ploeg met de Nederlandse wereldkampioene Anna van der Breggen.

Met de transactie komen alle onderdelen van launch! in handen van SD Worx. Een overnameprijs maken de partijen niet bekend.