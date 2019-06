Aandeel Takeaway op hoogste niveau ooit

Omstreeks 10.25 uur noteerde Takeaway 2,7 procent in de plus op 80,80 euro. Dat betekent dat aan het bedrijf momenteel een prijskaartje hangt van bijna 5 miljard euro.

Takeaway neemt op maandag 24 juni het opengevallen plekje in de hoofdindex in van Gemalto, dat eind mei van de beurs in Amsterdam verdween vanwege een overname. Topman Jitse Groen van Takeaway liet in een verklaring weten dat het gaat om een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf, dat in september 2016 naar de beurs in Amsterdam ging.

De introductiekoers destijds was 23 euro. Circa een maand na zijn beursdebuut bereikte het aandeel Takeaway zijn dieptepunt, toen de stukken voor 21,15 euro werden verhandeld.