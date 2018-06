Danske Bank verhoogt winstprognose

In het derde kwartaal hield Danske Bank onder de streep 3,2 miljard Deense kroon (€428,5 miljoen) over. Een jaar geleden was dat nog 1,54 miljard kroon.

Een goed beleggingsresultaat en een kleinere stroppenpot hielpen het resultaat. Het verlies op hypotheken daalde van 944 miljoen kroon vorig jaar naar 668 miljoen kroon dit jaar.

Danske Bank trekt de winstverwachting voor het hele jaar op. De bank verwacht nu 11,5 miljard tot 13,5 miljard kroon winst (€1,5 miljard tot €1,8 miljard). Eerder was dat nog 10 miljard tot 13 miljard.

Na een flink hogere opening van het aandeel op de beurs in Kopenhagen, zakte de winst in. Rond half één koerste het aandeel zo'n 0,5% hoger.