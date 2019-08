VEON meldt succesvolle overname Global Telecom

De overnamesom is ruim 9,7 miljard Egyptische pond, omgerekend ongeveer 587 miljoen dollar. Per aandeel is 5,08 pond betaald. De inlijving moet de bedrijfsstructuur van VEON versimpelen. VEON gaat verder met de versimpeling en is van plan zoals eerder gemeld de beursnotering van GTH in Caïro te beëindigen.

