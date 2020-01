Nieuwe topman Boeing begint aan loodzware klus

De belangrijkste doelstelling van Calhoun zal zijn om de toestellen 737 MAX die al maanden aan de grond staan om veiligheidsredenen weer in de lucht te krijgen. De 737 MAX was betrokken bij twee fatale vliegtuigongelukken binnen een half jaar.

Een andere voorname taak van Calhoun zal zijn om een einde te maken aan de arrogantie die in de bedrijfscultuur van de vliegtuigbouwer heerst. Vooral bij de ontwikkeling van de 737 MAX ging volgens de Boeing-medewerkers veel mis.

Daarnaast zal Calhoun alle zeilen moeten bijzetten om het imago van de vliegtuigbouwer te gaan verbeteren. Grote concurrent Airbus is Boeing inmiddels al voorbijgestreefd.

Bekijk ook: David Calhoun mag puinruimen bij Boeing

Calhoun neemt het stokje over van Dennis Muilenburg die eind vorig jaar opstapte na een dienstverband van 4,5 jaar om het vertrouwen in het bedrijf weer te herstellen. Calhoun heeft grote ervaring in het bedrijfsleven met onder meer een landurig dienstverband bij General Electric. Ook zat hij in het bestuur bij Caterpillar en Medtronic.