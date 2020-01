Moederbedrijf Naspers verkoopt aandelen in Prosus

Kaapstad - Het Zuid-Afrikaanse media- en technologiebedrijf Naspers heeft 22 miljoen aandelen in techinvesteerder Prosus van de hand gedaan. Dat staat gelijk aan ongeveer 1,4 procent van alle aandelen in het aan de Amsterdamse beurs genoteerde fonds. Het Zuid-Afrikaanse bedrijf deed dat via een versneld bookbuildproces.