Medeoprichter Bill Gates verlaat bestuur Microsoft

Gates richtte Microsoft in 1975 op met wijlen Paul Allen. In de decennia die volgden, groeide het bedrijf uit tot 's werelds grootste softwarebedrijf. Met pc's en besturingssystemen van Microsoft raakte computergebruik ook ingeburgerd bij de leek.

De inmiddels 64-jarige Gates was tot 2000 topman van Microsoft. Wel bleef hij aan als voorzitter, een meer toezichthoudende rol. Hoewel hij na 2008 niet meer op dagelijkse basis bij bestuurszaken was betrokken, vervulde hij die functie tot 2014. Nadien behield hij nog een zetel in het bestuur, die hij nu heeft opgegeven.

"Microsoft blijft altijd een belangrijk deel van mijn leven", verklaarde Bill Gates in zijn aankondiging. Hij kondigde ook aan het bedrijf en de huidige topman Satya Nadella van technologisch advies te blijven voorzien.

Bill Gates kondigde ook aan op te stappen uit het bestuur van Berkshire Hathaway, het investeringsvehikel van Warren Buffett.