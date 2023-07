KLM en Delta vechten door bij Hoge Raad tegen krimp Schiphol

Volgens de luchtvaartpartijen laat de uitspraak van het Hof veel zaken open. „Het is onduidelijk wanneer, hoe en op welke manier het arrest van het Gerechtshof zal worden uitgevoerd en wat het betekent voor het aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol. Het is voor alle betrokken partijen belangrijk dat deze duidelijkheid er komt”, zo melden dinsdag naast de KLM-groep de zeven luchtvaartmaatschappijen Delta, United, Air Canada, JetBlue, Corendon, TUI, Easyjet en de nationale, Europese, regionale, mondiale, vracht en Amerikaanse branchekoepels.

Procedures

Volgens de luchtvaartpartijen moet minister Harbers de voorgeschreven EU-procedure volgen. Deze is overigens ook ingezet, waardoor het hele krimpproces is ontaard in een kluwen van procedures, inspraak en rechtszaken.

KLM wil niet het besluit niet nader toelichten. Bronnen rondom de partijen melden dat men duidelijkheid wil omdat de minister onjuiste regelgeving gebruikt voor zijn besluit om tijdelijk te krimpen. Dit is de zogeheten ’experimenteerregel’, maar die is niet bedoeld om krimp af te dwingen. De luchtvaartmaatschappijen willen dat de Hoge Raad het besluit van het Gerechtshof daarom vernietigt, zo melden deze bronnen. Het zou een te groot precedent scheppen, omdat het kabinet dan in de toekomst de voorgeschreven EU-procedure naar eigen inzicht opzij zou kunnen schuiven.

Kans

„De sector maakt wel een kans bij de Hoge Raad. Het arrest negeert dat het Europese recht boven nationaal recht gaat. Bovendien gebruikt de minister een regeling die niet bedoeld is om vergaand in te grijpen in de capaciteit van Schiphol”, zegt voormalig hoogleraar lucht- en ruimtevaartrecht Pablo Mendes de Leon.

Pilotenvakbond VNV steunt de rechtsgang. „Dit is het gevolg van de botte bijl om Schiphol gedeeltelijk te sluiten. Hierdoor dreigt een juridisch moeras dat niet de beoogde verbeteringen of rechtszekerheid voor omwonende oplevert. Wij hebben het kabinet al eerder opgeroepen om samen met de sector geluidsdoelstellingen te realiseren zonder de verschraling van het netwerk en het verlies van 13.000 banen.” De nationale luchtvaartkoepel Barin wil ’antwoorden’ op vragen die zijn gebleven na de uitspraak van het Gerechtshof.

Voor medio september moet er duidelijk zijn hoeveel vliegbewegingen er volgend jaar vanaf 1 april gefaciliteerd worden op Schiphol, omdat de vluchten in de systemen gezet moeten worden. Dit in verband met de vloot en ticketverkoop. Het ministerie van Infrastructuur moet daarvoor een plan maken, maar de luchtvaartsector verwacht dat dit niet meer gaat lukken op zo’n korte termijn. Het plan moet namelijk ook nog bekeken worden door bijvoorbeeld de zogeheten Maatschappelijke Raad Schiphol, waarin de milieubeweging, omwonenden en actiegroepen vertegenwoordigd zijn. Ook zal Luchtverkeersleiding Nederland het plan moeten beoordelen.

Beroering

De uitspraak van het Gerechtshof wekte in de sector veel beroering, omdat die oordeelde dat krimp van 500.000 naar 460.000 starts en landingen ’geen exploitatiebeperking’ zou zijn. De luchtvaart is een kapitaalintensieve bedrijfstak, waardoor minder vluchten leidt tot hogere kapitaalskosten. Ook gaat dit krimpbesluit in tegen nationale en EU-wetgeving en internationale zogeheten ’open skies’-verdragen, aldus de luchtvaartsector. Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen mogen bijvoorbeeld onbeperkt naar Nederland vliegen, maar krimp zou een schending van dat verdrag betekenen, met alle juridische gevolgen van dien.

Verkassen

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta dreigt als gevolg van het krimpplan met verkassen naar Parijs. Luchtvaartmaatschappijen zouden volgens het ministerie vluchten in moeten leveren op basis van evenredigheid, maar het vrijwel zeker dat geen partij dit zonder slag of stoot zal doen. Luchtvaartjurist Mendes de Leon voorziet nog een lange weg. „De procedure bij de Hoge Raad gaat zeker niet snel, omdat ze ook nog het Europese Hof in Luxemburg kunnen bevragen over de toepasselijkheid van de voorgeschreven EU-procedure. Dit is een juristenfeestje.”