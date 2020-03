Pharming mag kinderen met angio-oedeem behandelen

Pharming mocht Ruconest al inzetten bij volwassenen en tieners met dezelfde ziekte. EMA verleende goedkeuring na resultaten van fase 2-testen. Daaraan deden twintig kinderen mee.

Nu moet de Europese Commissie nog haar goedkeuring geven aan de nieuwe toepassing van het medicijn. Pharming verwacht daar in juni een oordeel over. Als dat positief is, kan Ruconest later dit jaar ingezet worden voor de behandeling van kinderen in Europa.