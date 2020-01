Belazerde goudkopers bundelen krachten

De kopers, die al ruim een jaar wachten op levering van het reeds betaalde goud, gaan onderzoeken waar het mis is gegaan en wat er eventueel nog gered kan worden.

Volgens de FIOD legden zo’n 600 klanten gezamenlijk 30 miljoen euro neer voor goud dat gedolven zou worden in mijnen in Tanzania en Ghana. De klanten zouden door uitgestelde levering 10% korting krijgen op de goudprijs. Inmiddels is de leveringsdatum al met meer dan een jaar overschreden.

Rampspoed

Volgens de exploitant van de mijn is dat aan rampspoed te danken. Zo zou onder meer gebrek aan materiaal, overstromingen en andere lokale problemen roet in het eten hebben gegooid. Volgens het Openbaar Ministerie is er echter sprake van oplichting en verduistering, gepleegd door onder meer GoldInvestment-bestuurder John H. (53), die binnenkort weer voor de rechter moet verschijnen. Curator Bart Smink van het failliete GoldInvestment komt over enkele weken met een nieuw verslag over zijn onderzoek bij het failliete bedrijf.

ClaimShare

Benadeelde klanten hebben daarom afgelopen week samen met het claimplatform ClaimShare de Stichting Collectief FGS opgericht. „We willen graag duidelijkheid en zo nodig voor onze rechten opkomen. Maar daarvoor moeten we eerst weten wat er precies is gebeurd”, zegt woordvoerder van de stichting Paul Janssen, zelf ook gedupeerde. Inmiddels hebben enkele tientallen klanten zich bij de stiuchting aangesloten.