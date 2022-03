’Oplossing voor spaartaks kan veel sneller’

Binnenland

Opnieuw twee vernietigende rapporten over werkwijze fiscus

De werkwijze van de Belastingdienst is in nieuwe rapporten opnieuw flink onder vuur genomen. Niet iedere belastingplichtige is in het verleden op dezelfde manier behandeld, concludeert adviesbureau PwC. Vooral alleenstaande jonge mannen van buitenlandse komaf werden vaker gecontroleerd.