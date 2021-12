Vooruitzicht huizenmarkt: lage rente, hoge prijzen

De hypotheekrente is sinds oktober wel licht aan het stijgen. Toch verwacht de adviesketen dat deze de komende periode nog op een zeer laag niveau blijft. De fors stijgende inflatie kan er weliswaar voor zorgen dat ook de rentes oplopen, maar De Hypotheker verwacht dat de inflatie tijdelijk zal zijn. Hypotheekrentes voor korte periodes zullen de komende tijd ongeveer gelijkblijven, de rentes voor langere periodes misschien licht stijgen, verwacht de adviesketen.

Dit alles zal ertoe leiden dat ook huizenprijzen op blijven lopen, is de voorspelling. Wel in een minder hard tempo dan in 2021.

Hypotheekgarantie

In het afgelopen jaar is het verschil in rentetarief tussen hypotheken met en zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) flink afgenomen, signaleert De Hypotheker. Dat door de stevige concurrentie op de hypotheekmarkt. Het verschil is nu ongeveer 0,5 procentpunt. Dankzij de sterk gestegen huizenprijzen vallen overigens steeds minder woningen onder de NHG-grens. Die is voor 2022 vastgesteld op €355.000: €30.000 meer dan in dit jaar.