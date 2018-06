Winst DuPont stijgt met een vijfde

De operationele winst per aandeel steeg van 0,45 naar 0,54 dollar. DuPont denkt de winst in het lopende kwartaal op te kunnen voeren tot 0,59 dollar per aandeel, waarmee het resultaat over heel 2014 uitkomt in de eerder aangegeven bandbreedte van 4 tot 4,10 dollar per aandeel.

De totale operationele winst bedroeg in de afgelopen periode 497 miljoen dollar (391 miljoen euro), 17 procent meer dan een jaar eerder. De omzet daalde als gevolg van de verkoop van onderdelen met 3 procent tot ruim 7,5 miljard dollar. Een stijging van het verkoopvolume werd tenietgedaan door lagere verkoopprijzen.

Analisten rekenden in doorsnee juist op een stijging van de omzet tot 7,95 miljard dollar. DuPont kampte vooral bij zijn agricultuurdivisie met tegenvallers. Het onderdeel, dat de grootste bijdrage aan de omzet levert, zuchtte onder een dalende koopkracht bij boeren. Door de enorme oogsten van onder meer maïs en sojabonen verdienen boeren minder aan hun producten dan een jaar eerder. De omzet bij de agricultuurdivisie daalde met 4,3 procent.