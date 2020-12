Schoonmaker die ontslag kreeg om meenemen fiets krijgt bijna €10.000

Niet de fiets uit het verhaal. Ⓒ Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

Amsterdam - Een schoonmaker van tramhaltes trof in een ruimte die werd gebruikt voor grof vuil een prima fiets aan. Die besloot hij in de bedrijfsauto mee te nemen. Die actie leverde hem ontslag op staande voet op, maar dat was onterecht, heeft het gerechtshof in Leeuwarden bepaald. De man heeft recht op een kleine €10.000 ontslagvergoeding.