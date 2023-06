Premium Het beste van De Telegraaf

ING op vingers getikt: moet BKR-noteringen jonge vader toch verwijderen

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

ING vindt het geen probleem dat een jonge vader niet bij zijn partner en pasgeboren kind kan wonen, maar klachteninstituut Kifid helpt de jonge ouders uit de brand. Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Veel mensen doen onverstandige dingen in hun studententijd. Een man die in zijn studentenjaren met betalingsproblemen worstelde, was nog lang bezig om die op te lossen. Jaren later zitten de BKR-noteringen hem nog zo in de weg, dat hij niet kan samenwonen met zijn partner en pasgeboren kind. ING ziet het probleem niet, maar klachteninstituut Kifid tikt de bank op de vingers.