Klanten in nood betalen WDP weer

Joost Uwents, topman van WDP, is tevreden over het afgelopen kwartaal. Ⓒ DIJKSTRA BV

Amsterdam - Alle klanten van logistiek vastgoedbeheerder WDP betalen hun huurpenningen ondanks de coronacrisis. Dat zegt topman Joost Uwents bij de publicatie van het handelsbericht over het derde kwartaal. „Bij het uitbreken van de crisis hebben we een aantal klanten uitstel van huurbetaling gegeven, dat ging met name om de kleinere MKB-retail en non-food-klanten. Maar we zien dat ze zich herpakt hebben en de huur weer netjes betalen.”