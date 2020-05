Amsterdam - Zonder nadere uitleg waarom de Europese Centrale Bank (ECB) de kredietcrisis heeft bestreden met het opkopen van staatsschuld, is de kans groot dat Duitsland zich uit het nog lopende steunprogramma moet terugtrekken. Het Duitse Constitutionele Hof stelde dinsdag dat de steun niet in strijd is met de grondwet, maar dat de ECB te weinig oog heeft gehad voor de gevolgen voor de rest van de economie.