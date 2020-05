Duits hof beveelt ECB opkoopprogramma aan te passen

De uitspraak volgt op een jarenlange juridische strijd van Duitse zakenlieden en academici. Zij vinden dat de ECB buiten zijn bevoegdheid opereerde door in 2015 te beginnen met het op grote schaal opkopen van staatsobligaties om de economie en inflatie aan te jagen. Ze eisten dat de Duitse centrale bank daarom niet meer mee zou doen aan deze zogeheten kwantitatieve verruiming. Het gaat daarbij overigens niet om stimuleringsacties wegens de coronacrisis.

De Duitse rechters hebben nu bepaald dat het algehele opkoopprogramma van de ECB op zichzelf niet ongrondwettelijk is. Maar de centrale bank voor de eurozone heeft op bepaalde punten niet duidelijk gemaakt of bepaalde nadelen van het beleid wel in verhouding staan met de voordelen, terwijl dat wel zou moeten.

Zo wijzen tegenstanders van het ECB-beleid op lage rentes en het gebrek aan begrotingsdiscipline in bepaalde eurolanden door het opkoopprogramma. Als de ECB niet binnen drie maanden kan aantonen dat de gevolgen van het opkoopprogramma proportioneel zijn, wordt de Duitse centrale bank daar van uitgesloten.

Het oordeel dat vandaag bekend is gemaakt, gaat over het opkoopprogramma dat startte in maart 2015 en liep tot eind 2018. Eind vorig jaar is het hervat, en nu wordt onder dit programma maandelijks voor €20 miljard aan obligaties gekocht.

Vanwege de coronacrisis kondigde de ECB in maart nog een ander steunpakket aan. Daar gaat het oordeel van vandaag niet over, maar de verwachting is dat ook hierover een procedure gaat lopen bij het grondwettelijk hof.

Tot het einde van het jaar koopt de ECB minstens €750 miljard aan obligaties op. Eurolanden geven vanwege de corona-pandemie extra schuld uit, en door het opkopen van de ECB loopt de rente daarvan niet te hoog op. De voorwaarden van dit opkoopprogramma zijn minder streng dan van het vorige steunpakket.