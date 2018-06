Vodafone onderzoekt fraude bij nieuwe dochter

Uit het onderzoek moet volgens Spaanse media blijken of Ono heeft gefraudeerd bij de aangifte van btw en of het de inkomsten uit internationale telefoongesprekken heeft opgeblazen in de periode voor de overname door Vodafone. Dat bedrijf legde in maart ruim 7 miljard euro neer voor de aankoop van Ono.

Die overname moet Vodafone in staat stellen zijn aanbod van tv- en breedbanddiensten te verbreden. Dat levert naar verwachting 1 miljard euro aan extra omzet op, naast 2 miljard euro aan kostenbesparingen.