Topman distributeur B&S weg om mogelijke belangenverstrengeling

Het aan de beurs in Amsterdam genoteerde bedrijf houdt zich bezig met bevoorrading van cruiseschepen en luchthavens, maar ook met de internationale distributie van drank, levensmiddelen en cosmeticaproducten aan winkels en consumenten. De onderneming stelt dat de aan het licht gekomen kwesties een aanvullende toelichting in de jaarrekening 2022 vereisen.

„Verschillende van deze zaken hebben betrekking op transacties met verbonden partijen, waarbij ook het senior management van de vennootschap betrokken is. Deze zijn niet in overeenstemming met het strikte beleid van het bedrijf om belangenconflicten te voorkomen”, staat in een verklaring. De jaarcijfers zouden eigenlijk op 27 februari naar buiten worden gebracht.

Gevolgen

B&S geeft aan dat er in dit stadium geen reden is om aan te nemen dat de kwesties grote gevolgen zullen hebben voor de resultaten en financiële positie van het bedrijf. De onderneming zal de resultaten voor het volledige jaar bekendmaken en het jaarverslag publiceren zodra het onderzoek is voltooid. De Haan wordt op tijdelijke basis opgevolgd door Bas Schreuders. Blijdorp, die oprichter en grootaandeelhouder van B&S is, wordt vervangen door Bert Tjeenk Willink.

Er is al langer onrust in de top van B&S. In december werd nog president-commissaris Jan Arie van Barneveld weggestuurd, op aandringen van Blijdorp. De onafhankelijke commissaris Kitty Koelemeijer stapte daarop ook op. Blijdorp wilde B&S vorige zomer van de beurs halen, maar zijn bod werd als te laag verworpen. Sindsdien was er gedoe binnen de raad van commissarissen.