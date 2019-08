'Zwitserse beurs denkt aan Europese overname'

SIX bekijkt de optie van een overname omdat het sinds vorige maand verboden is om in Zwitserse aandelen te handelen in de Europese Unie. Dat is het gevolg van vastgelopen onderhandelingen tussen de EU en Zwitserland over een nieuwe overeenkomst om de samenwerking te stroomlijnen. De Zwitsers vinden dat ze daarmee te veel zeggenschap uit handen geven.

Concrete plannen zijn er nog niet. SIX, dat in handen is van een groep Zwitserse banken, geeft nu nog voorrang aan overnames voor zijn tak die financiële informatie levert.

Jos Dijsselhof, de Nederlandse topman van SIX, zei onlangs in een interview met de krant NZZ am Sonntag dat de beursuitbater een belang van ruim 3 miljard Zwitserse frank heeft in betalingsverwerker Worldline. Dat zou verkocht kunnen worden om overnames mee te bekostigen.