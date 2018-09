Chinese staatseconoom vreest tragere groei

Dat zou de laagste economische groei in meer dan 20 jaar betekenen. ,,Ik sluit niet uit dat we in sommige kwartalen zelfs onder de 7 procent uitkomen'', aldus Fan. Een afzwakkende export en een afkoelende vastgoedmarkt, twee belangrijke groeimotors van de op een na grootste economie ter wereld, liggen daar volgens de econoom aan ten grondslag.

De voorspelling van Fan ligt in lijn met de gemiddelde verwachting van analisten. De Chinese overheid mikt voor dit jaar nog op een groei van 7,5 procent.