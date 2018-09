Kansen op een presenteerblaadje

Ik had het uiteraard al gehoord, want ik had net telefonisch spoedoverleg met mijn analisten gehad. We waren tot de conclusie gekomen dat de bodem was genaderd.

Wiering somde het nog eens voor me op: 'Black Wednesday', AEX ruim 3% in het rood, het laagste punt van het jaar op 366 en economen zijn het erover eens dat de voorgaande stijging van aandelenkoersen op lucht was gebaseerd.

"Veel beleggers menen dat het beursjaar 2014 als verloren beschouwd mag worden, wat is jouw mening?", vraagt de DFT-reporter. "Ik denk dat je moet instappen", herhaal ik wat ik net daarvoor met mijn analisten had besproken. "Vandaag is de onderkant van het meerjarige trendkanaal getest."

Aan het begin van die middag, de beurs is nog steeds zeer nerveus, verschijnt het artikel op DFT: 'Moment van koopjesjacht nadert'. Gelukkig heeft Wiering er de juiste kop boven gezet. Die middag staat de telefoon niet meer stil, iedereen wil weten welke aandelen we gaan kopen.

In mijn vorige column gaf ik aan dat in oktober vaak rallies starten, want de periode 'oktober-maart' is doorgaans de beste periode voor beleggen in aandelen. Bovendien bieden zich, vanwege de extreem lage rente, weinig beleggingsalternatieven aan. Kortom: de kansen worden op een presenteerblaadje aangereikt.

Nederlandse beurs tussen 2000 en 2014

Een belangrijke reden om positief te blijven voor risicovolle beleggingen, zoals aandelen, ligt in het feit dat de Nederlandse beurs nog steeds binnen het stijgende trendkanaal uit 2009 beweegt.

In de forse oktoberdip is de onderkant van het stijgende trendkanaal met succes getest (zie lijn A-A' op onderstaande lange termijngrafiek). De laatste keer dat de stijgende bodemlijn A-A' met succes is getest was in de zomer van 2012, toen de AEX eveneens een grote daling doormaakte. In juni werd een bodem gevormd rond 281. Daarna startte de rally naar de 400-puntengrens.

ING kanshebber

Er dienen zich diverse kanshebbers aan om defensief in te beleggen. Eén ervan is ING, dat op deze plaats al meerdere malen is besproken. ING is in de laatste correctie prima opgevangen door de top van 2011 rond €9,32. Hiermee blijft het lange termijn technische beeld positief en is ruimte voor een stijging richting ons langetermijnkoersdoel rond €17,88 (top van augustus 2008).

Met bijna 60% potentieel biedt zich in ING nog steeds een mooie defensieve belegging aan. Een doorbraak van de laatste koerstop rond €11,95 zou de verbetering bevestigen. De steun op €9,32 is gevormd op 25 februari 2011.

Concluderend stel ik vast dat de beurzen bezig zijn om de bodem stevig aan te stampen. Nu Damrak de langetermijn-uptrend met succes heeft getest, ligt de weg omhoog weer open.

Met de beste periode voor beleggen in aandelen nog voor de boeg - tussen 'oktober-maart' stijgen de beurzen vaak - dienen zich mooie kansen aan.

Royce P.B. Tostrams is sinds eind jaren zeventig betrokken bij de financiële markten. Hij werkte o.a. bij Rabobank, Robeco, IRIS en de ING Groep als hoofd van de afdeling Technische Analyse. Hij heeft in 1999 de Tostrams Groep opgericht. Dit bureau biedt onafhankelijke beleggingsadviezen op basis van technische analyse voor particuliere en professionele beleggers.