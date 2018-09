Meer omzet en winst voor Wessanen

Wessanen boekte een nettowinst van 5,7 miljoen euro, tegen 3,7 miljoen euro een jaar eerder. Het genormaliseerde operationele resultaat (ebite) kwam uit op 4,9 miljoen euro, tegen 3,6 miljoen euro in het derde kwartaal van 2013.

Volgens topman Christophe Barnouin blijft de vraag naar gezond en duurzaam voedsel toenemen. In 2014 en in de jaren die komen voorziet Wessanen een groei van de markt met rond de 5 procent.

Interesse

Voor dit jaar verwacht het bedrijf een hoger bedrijfsresultaat (ebite) dan in 2013. Daarnaast sprak Wessanen de verwachting uit dat het bedrijfsresultaat bij het onderdeel Branded in de tweede jaarhelft hoger zal uitvallen dan in de vergelijkbare periode vorig jaar.

Het bedrijfsonderdeel ABC is per 30 september in de etalage gezet. Wessanen verwacht het verkoopproces de komende maanden af te ronden. ABC is op basis van de resultaten tot dusver dit jaar winstgevend. Financieel directeur Ronald Merckx gaf in een toelichting tegen AFN aan dat er ,,voldoende interesse'' is van partijen die nader kennis willen maken met ABC. ,,We hebben met een redelijk aantal partijen gesprekken gehouden en er zijn managementpresentaties gehouden'', voegde hij toe. Een zakenbank adviseert Wessanen daarbij.

Vuurkracht

Merckx gaf aan dat een afronding van de verkoop begin 2015 tot de mogelijkheden zou moeten behoren.

Wessanen kijkt ook nog steeds naar overnames voor Branded. ,,We hebben vuurkracht om te acquireren. We kijken wel kritisch en zijn met wat partijen in gesprek. De intensiteit waarmee we kijken naar acquisities is toegenomen'', aldus Merckx. Het bedrijf heeft daar 50 tot 100 miljoen euro voor beschikbaar.

Wessanen maakte vrijdag verder bekend dat Merckx wil voordragen voor herbenoeming bij de komende aandeelhoudersvergadering in april 2015.