Economie eurozone kromp met ruim 5%

Die cijfers, een eerste schatting, maakte Europees statistiekbureau Eurostat dinsdagochtend bekend.

De krimpcijfers zijn in vergelijking met het vierde kwartaal van 2019, voordat de coronacrisis losbarstte. In vergelijking met het derde kwartaal van 2020 kromp de eurozone met 0,7%. De EU als geheel kromp 0,5%.

Uit de cijfers blijkt het effect van maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. In het derde kwartaaal werd de lockdown in veel landen juist versoepeld, en maakte de economie een reuzensprong. De economie groeide daardoor met 12,4% in de eurozone, en 11,5% in de hele EU.

Cijfers over het vierde kwartaal in Nederland zijn er nog niet. Die maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek op 16 februari bekend.

De economen bij Eurostat hebben ook een eerste schatting gemaakt van de krimp over het hele jaar 2020. Uit die voorlopige cijfers blijkt dat het bruto binnenlands product met 6,8% daalde in de eurozone, en 6,4% in de EU.

Vanochtend werden ook cijfers over de Italiaanse economie gepubliceerd. Die kromp in 2020 met 8,9%, becijferde het Italiaanse statistiekbureau Istat in een voorlopige raming. Als gevolg van de lockdowns werd bijvoorbeeld de belangrijke toeristische sector van Italië hard geraakt.