Ruim 52 procent van claims Imtech uitgeoefend

Woensdag liet het bedrijf weten dat ruim 51 procent was uitgeoefend en dat er een begin zou worden gemaakt met de zogenoemde rumpplaatsing. Daarbij worden de nieuwe aandelen die horen bij de niet uitgeoefende claimrechten onderhands geplaatst bij institutionele beleggers. Donderdag worden deze stukken naar verwachting toegewezen.

Imtech zal gezien het definitieve uitoefeningscijfer 117 miljoen euro gebruiken om met korting schulden terug te kopen. Het bedrijf denkt dat de gemiddelde korting circa 21 procent bedraagt.

Rumpplaatsing

Na afronding van de rumpplaatsing zullen de begeleidende banken intekenen op ruim 28,57 miljard aandelen tegen de uitgifteprijs van 1 cent. Deze banken, ABN Amro, ING, Rabobank en Commerzbank, zullen daarna in totaal 47,19 procent van het aandelenkapitaal van Imtech in handen hebben. In de claimemissie worden meer dan 60 miljard aandelen uitgegeven.

Voor Imtech is ,,het belangrijkste dat het volledig gegarandeerde bedrag van 600 miljoen euro aangewend zal worden voor het reduceren van onze schuld.'' Het bedrijf ging niet in op de vraag of de belangstelling onder beleggers niet tegenviel. ,,We zijn content met de gerenommeerde partijen ABN Amro, ING, Rabobank en Commerzbank als aandeelhouder en zien dit als een goede oplossing voor onze onderneming.''

Geen afspraken

Imtech maakte geen afspraken met zijn aandeelhouders over het bestuur of de strategie van de onderneming. Volgens het bedrijf werd door sommige berichten in de media het tegenovergestelde gesuggereerd. De suggestie dat de banken bijvoorbeeld de verkoop van onderdelen zouden eisen om hun risico's te verkleinen werd daarmee van de hand gewezen.

Naast de opbrengst van de claimemissie zal de opbrengst uit de verkoop van de ICT-divisie worden gebruikt voor schuldreductie. Imtech verwacht de finale afronding van de transactie, ter waarde van 255 miljoen euro, op korte termijn.