’Evergrande haalt miljarden op met verkoop vastgoedtak’

Dat meldt de Chinese staatskrant Global Times, nadat de handel van zowel de aandelen Evergrande als Hopson was stilgelegd.

Hopson zou een belang van 51% willen nemen in de vastgoedtak van Evergrande. Dat concern gaat gebukt onder een schuld van omgerekend €260 miljard. De dreiging van een faillissement van Evergrande houdt investeerders wereldwijd al geruime tijd in de ban. Al krijgen de problemen van Evergrande, waaronder het missen van een betalingsdeadline voor een obligatie twee weken geleden, nauwelijks aandacht in officiële Chinese media. Ook de regering in Beijing liet zich publiekelijk maar weinig uit over de situatie.

Zorgen

De mogelijke deal wakkerde de bredere zorgen over een mogelijk domino-effect door de problemen bij Evergrande aan, omdat het concern nog steeds op omvallen staat en bezittingen tegen bodemprijzen worden verkocht. Naast de vastgoedsector van China zou het eventueel omvallen van Evergrande ook de bredere economie kunnen raken.

Peking zou naar verluidt projectontwikkelaars hebben aangespoord om een aantal van de bezittingen van Evergrande over te nemen. De vastgoeddivisie van Evergrande was in de eerste helft van dit jaar nog winstgevend en de verkoop van het onderdeel werd als de makkelijkste manier gezien om geld te genereren om schuldeisers te betalen.