Boeing verhoogt winstverwachting opnieuw

De omzet van Boeing steeg als gevolg van meer leveringen met 7 procent tot 23,8 miljard dollar (18,7 miljard euro) in vergelijking met een jaar eerder. De nettowinst ging in die periode omhoog van krap 1,2 miljard dollar naar bijna 1,4 miljard dollar. Boeing leverde het afgelopen kwartaal 186 vliegtuigen af aan zijn klanten, 9 procent meer in vergelijking met het derde kwartaal van 2013.

De vliegtuigfabrikant ligt nog altijd op koers om zijn productierecord uit 2013 ruimschoots te verbeteren. Daarbij groeide de orderportefeuille in het afgelopen kwartaal tot 490 miljard dollar. Dat was 50 miljard dollar meer dan aan het begin van het kwartaal.

Operationele winst

De operationele winst, die een betere vergelijkingsbasis biedt voor de financiële prestaties van Boeing dan het nettoresultaat, kwam in het derde kwartaal uit op 2,4 miljard dollar. Dat is 13 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De winst per aandeel, exclusief eenmalige posten, bedroeg 1,86 dollar.

,,We putten vertrouwen uit drie solide kwartalen dit jaar", sprak topman Jim McNerney over de verhoogde winstverwachting. Boeing gaat nu voor het gehele boekjaar uit van een gecorrigeerde winst per aandeel van 8,10 tot 8,30 dollar. Na het tweede kwartaal verhoogde het bedrijf de verwachting al naar een bandbreedte van 7,90 tot 8,10 dollar.