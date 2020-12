AH en Jumbo laten mondkapjesweigeraars gewoon binnen

,,Wij vinden het verstandig als ondernemers klanten wegsturen als ze geen mondkapje willen dragen, behalve als het om gezondheidsredenen gaat”, zegt algemeen directeur Jan Meerman van INretail. ,,Dat klinkt misschien streng, maar de kans dat het misgaat is groot. En we willen voorkomen dat alle winkels straks net als de horeca de deuren moeten sluiten.”

De mondkapjesplicht is dinsdag ingegaan en geldt in alle publieke binnenruimten, stationsgebouwen en luchthavens. Voorbeelden van publieke binnenruimten zijn winkels, musea, benzinestations, theaters en concertzalen.

Mogelijke boete

Albert Heijn laat weten bij de deur actief aan klanten te vragen een mondkapje te dragen. ,,Wij weigeren geen klanten, maar wijzen hen wel op de verplichtingen en de mogelijkheid op een boete als handhavers in de winkel komen controleren. Hiermee willen we discussie aan de deur voorkomen”, zo staat te lezen in een instructie aan het personeel.

Jumbo benadrukt dat veel klanten zich houden aan de mondkapjesplicht. ,,We houden vast aan ons deurbeleid en dat betekent dat we zoeken naar een oplossing als iemand zijn mondkapje is vergeten. Ook als er bijvoorbeeld sprake is van een medische reden. Maar we gaan geen mensen weigeren”, aldus een woordvoerder.

Minister Grapperhaus (Justitie) noemde het maandag „spijtig als er mensen zijn die zich niet aan de mondkapjesplicht gaan houden”. Hij waarschuwde toen ook winkeliers: „Als mensen dat niet doen, krijgen ze een boete. En als winkeliers niet gaan toezien op de maatregel, kan de burgemeester ingrijpen door een boete aan de winkelier te geven of de winkel te sluiten.”