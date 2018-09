Griekse rente zakt flink terug

De rente op 10-jarige Griekse staatsleningen zakte in de ochtendhandel van 7,5 naar 6,9 procent. Dat is nog aanzienlijk hoger dan het niveau van 5,5 procent dat in september werd bereikt, maar betekent wel een flinke verbetering in vergelijking met de piek van 8,6 procent van vorige week. Een lagere rente geeft aan dat de vraag naar de obligaties toeneemt.

De Griekse rente ging vorige week hard omhoog, door zorgen over de politieke situatie in Griekenland en het voornemen van het land om na dit jaar geen gebruik meer te maken van kredieten van de eurolanden en het IMF.