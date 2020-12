Laadpalen onder vergrootglas van ACM

In oktober had de ACM aanbieders nog even de tijd gegeven om hun zaken op orde te krijgen. De consumentenwaakhond had geconstateerd dat aanbieders van laadpalen en laadpassen niet altijd transparant zijn over de prijs, terwijl ze dat volgens de wet wel moeten zijn. Dankzij meer transparantie kunnen consumenten beter kiezen waar en wanneer ze hun auto opladen.

Tijdstip

Ook de Consumentenbond constateerde onduidelijkheid over de prijzen, mede omdat er veel aanbieders zijn met ieder hun eigen laadpas en abonnementen. Bovendien kunnen prijzen variëren naar gelang het tijdstip en de bezettingsgraad van palen in de omgeving. Thuis betaal je volgens de bond zo’n €0,20 per kWh. Bij een publieke laadpaal is dat al gauw €0,35 per kWh en bij snelladen gemiddeld bijna het dubbele daarvan, aldus de Consumentenbond

De prijsinformatie moet beschikbaar zijn bij de laadpaal of online, zegt de ACM. Als het laden beëindigd is, moet duidelijk zijn hoeveel geladen is en wat de totale kosten zijn. De ACM roep consumenten op om eventuele misstanden te melden via de website ACM ConsuWijzer. Houden aanbieders zich er niet aan, dan kan de toezichthouder ingrijpen.