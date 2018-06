‘Hogere opening voor AEX’

,,De AEX lijkt ruim 3 punten hoger te gaan. Het herstel zet door en de AEX krijgt de 400 punten weer in het vizier. De hoop op meer steun in Europa en de goede kwartaalcijfers uit de VS blijven het sentiment ondersteunen'', aldus marktanalist Martijn Weller van IG Nederland.

Heineken liet weten in het derde kwartaal nagenoeg evenveel bier te hebben verkocht als een jaar eerder. In Europa ging de verkoop flink achteruit, maar dit werd goedgemaakt door groei in Afrika, Azië en op de Amerikaanse markten. De bierbrouwer houdt daarnaast vast aan de vooruitzichten voor 2014.

Verre Oosten

Advies- en ingenieursbureau Arcadis verwacht dat de netto operationele winst dit jaar met circa 10 procent zal stijgen. Daarmee ligt de prognose voor de winstgroei aan de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 5 tot 10 procent.

In het Verre Oosten gingen de belangrijkste beurzen woensdag stevig omhoog in navolging van de positieve stemming op de Amerikaanse en Europese beurzen. Speculatie op extra steunmaatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB) zorgde wereldwijd voor optimisme op de beurzen. In Tokio sloot de Nikkei 2,6 procent hoger en werkte daarmee het verlies van een dag eerder weer weg.

Euro

De aandelenbeurzen op Wall Street zetten dinsdag hun herstel overtuigend door. De Dow-Jonesindex eindigde 1,3 procent hoger op 16.614,81 punten. De brede S&P 500 steeg 2 procent tot 1941,28 punten. Een flinke koerswinst van zwaargewicht Apple zette technologiegraadmeter Nasdaq 2,4 procent in de plus, op 4419,48 punten.

Ook de Europese beurzen sloten eerder op de dag met grote winsten. In Amsterdam eindigde de AEX-index met een winst van 2,6 procent op 394,49 punten. Daarmee is de graadmeter na de dollemansrit van de afgelopen tijd weer terug op het peil van begin vorige week. De MidKap steeg 2,7 procent tot 586,74 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs gingen tot 2,3 procent vooruit.

De euro stond woensdag voor opening van de aandelenbeurzen op 1,2731 dollar en was daarmee nagenoeg evenveel waard als bij het slot van de Europese beurshandel op dinsdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 82,55 dollar. Brentolie werd ook 0,1 procent duurder, op 86,30 dollar per vat.