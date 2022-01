Fors minder leegstaande winkels door ombouw tot woningen

De leegstand daalde van 7,5% aan het begin van 2021 naar 6,8% aan het eind van het jaar. In absolute aantallen daalde het aantal leegstaande panden met meer dan 1750 tot ruim 14.500.

Locatus noemt dat in een toelichting „een ongekend groot aantal”. Volgens het bureau is in veel gevallen niet de achterhalen wat de nieuwe functie van een pand is, „maar in de meeste gevallen lijkt dat een woning te zijn”.

Aantrekkelijk

De woningnood in Nederland is groot en de huizenprijzen zijn enorm gestegen. Dat maakt het aantrekkelijk om leegstaande winkelpanden om te bouwen tot woningen als een gemeente daar toestemming voor geeft.

Bekijk ook: Van lege winkel naar woning blijft hele klus

„Lang was de prijs van winkelvastgoed op de meeste plekken veel hoger dan de waarde van een woning”, aldus Locatus. „Maar door de oplopende leegstand ontstond er een overaanbod van winkelvastgoed en zijn de prijzen voor winkelvastgoed de afgelopen jaren gedaald.”

Grote steden

Locatus constateert dat het aantal winkelpanden in verhouding het sterkst afneemt in steden met meer dan 100.000 inwoners, buiten de winkelgebieden. Daar is bijna een kwart van de leegstaande panden omgebouwd. „Dat het juist op deze plaatsen gebeurt is ook logisch, buiten winkelgebieden is de waarde van winkelvastgoed sowieso lager en juist in grote steden is de meeste behoefte aan woningen.”, aldus het onderzoeksbureau.