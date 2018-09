Kandidaten voor een beursexit

Beleggers in met name smallcaps krijgen ten tijde van dit soort slechte beursdagen de hardste klappen. Dat heeft veel met de gebrekkige liquiditeit van doen, maar koersen kunnen ook te ver dalen. We zien dat aan de durfkapitalisten die toeslaan en flink hogere prijzen voor bepaalde bedrijven overhebben dan de beurs toekent. Deze durfkapitalisten pompen de resultaten flink op door veel goedkoop vreemd vermogen in te brengen. Dat kan vooral bij goed gefinancierde bedrijven. Zowel Exact als CVG beschikt over een nettokaspositie. Drie kandidaten Het valt te verwachten dat er door de gedaalde koersen nog meer bedrijven van de beurs geplukt worden. In deze barre tijden zou dat natuurlijk erg gelegen komen voor beleggers. Een paar exit-kandidaten (Foto: Ann Hung) onder de loep. BinckBank Deze week nog door Rabobank als overnamekandidaat betiteld. En ja dat hebben we wel vaker gehoord. Het bedrijf heeft last van de geringe handelsvolumes op de beurs. De winst staat daardoor onder druk, maar de onlinebroker zit wel goed in de financiële middelen en hanteert een ruim uitkeringsbeleid. Op deze koers lijkt het aandeel dan ook aantrekkelijk, ook voor partijen die Binck in zijn geheel zouden willen opkopen. Het zal er toch een keer van moeten komen. Een koper moet volgens de Rabobank in staat zijn de winst bij Binck te verdubbelen. Docdata Als een van de eerste komt Docdata deze week (woensdag 15 oktober) met cijfers over het derde kwartaal. Deze zullen niet al te sterk zijn, zo lijkt het, omdat het bedrijf zwaar geraakt wordt door het wegvallen van Zalando als klant voor de afhandeling van de pakketstromen. Wel zal Docdata zijn optimisme voor de lange termijn herhalen - het hanteert niet voor niets de strategie ‘Visie 2020 Smart Growth - en zullen we zien dat de machinegroep IAI goed in het werk zit. Heel goedkoop is het aandeel niet, maar eventuele verkoop van IAI biedt kansen. Ook Docdata heeft meer geld in kas dan het schulden heeft. Ordina De ICT-dienstverlener heeft wel erg harde klappen gehad nadat bekend was geworden dat er allerlei dingen zijn gebeurd bij aanbestedingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Beleggers denken dat Ordina nu mogelijk naast allerlei overheidsopdrachten zal grijpen. Dat lijkt een wel erg pessimistisch scenario. Goed, de naam van het bedrijf is door het slijk gehaald, maar de markt trekt aan en een koper kan Ordina opslokken en integreren. Ordina heeft een beperkte nettoschuld van €8 mln. Zie ook: 'Mooi aandeel voor daghandelaren' Verkoopadvies BelBel voor Ordina (Auteur heeft positie in Binck, Docdata en Ordina)

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik