Analyse: Poetins gaswapen verliest aan kracht

Premium Financieel

Gasplatform in Eemshaven moet Nederlandse huizen warm houden in winter

Vloeibaar gemaakt gas (LNG) uit het buitenland is voortaan in grote volumes te verwerken in de Eemshaven, nu daar donderdag een speciaal gasplatform is opgestart. Acht miljard kuub stroomt de komende vijf jaar jaarlijks vanaf deze ’EemsEnergyTerminal’ het land in of verder, te vergelijken met wat al...