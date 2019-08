Nederlandse Italiaan fan van Italiaanse schilder in Nederlands Indië

Vanwege deze achtergrond raakte de docent technisch tekenen aan de TU Delft gefascineerd door de Indische doeken van de Italiaanse kunstenaar Romualdo Locatelli en schreef er een boek over. Hij vond de Indonesische ambassadeur I Gusti Agung Wesaka Puja bereid het voorwoord te schrijven. De diplomaat nam ook het eerste gebonden exemplaar in ontvangst in, zeer toepasselijk, het Indonesische specialiteitenrestaurant Rons Gastrobar in Amsterdam.

„Locatelli woonde in zijn Indonesische tijd onder andere op Bali”, vertelde de Indonesische ambassadeur. „Schilders uit de hele wereld vonden daar hun inspiratie. Ik kom ook van Bali maar ik heb geen inspiratie, daarom ben ik ook geen kunstenaar”, grapte hij.

Romualdo Locatelli

Romualdo Locatelli was in de eerste helft van de jaren twintig zeer populair, vooral bij de elite in zijn geboorteland Italië. Daar schilderde hij ondermeer voor de elite. Zo maakte hij portretten van de kinderen van koning Victor Emanuel en van de dochter van dictator Benito Mussolini. „Maar slechts weinig Europeanen kennen de doeken van zijn tijd in Nederlands Indië waar hij in 1938 naartoe ging”, stelde auteur Orsini. In Azië zijn Locatelli’s werken echter zeer populair. Onlangs bracht zijn doek van een Balinees meisje bijna 600.000 euro op op een veiling in Hongkong.

Deze forse opbrengst zegt veel over de waarde van een schilderij van de Italiaanse schilder dat Letty Bouman en haar man Ad Melissant thuis hebben hangen en speciaal voor de boekpresentatie hadden meegebracht. „Het is van mijn grootvader die leraar was in Indië en Locatelli goed kende”, vertelde Letty.

V.l.n.r. Chris Vellinga van het Haags Venduehuis, eigenaresse van het schilderij Letty Bouman, haar man Ad Melissant en Indonesische kunstexpert Frans Leidelmeijer bij een portret van een Javaans meisje.

„Maar het moet worden gerestaureerd. Het was vroeger veel lichter. Adjunctdirecteur Chris Vellinga van het Haags Venduehuis was samen met zijn Indonesische kunstexpert Frans Leidelmeijer als gast aanwezig. Zijn veilinghuis organseert deze maand een veiling van Indonesische kunst. „We komen net uit Indonesië”, vertelde hij. Zijn collega Indische kunstexpert Frans Leidelmeijer sprak vol vuur over de restauratie van een monumentaal kantoor van de Nederlandse architect Hendrik Berlage in Surabaya. „We hebben investeerders, we hebben een architect, we hebben een plan, maar de Indonesische overheid werkt niet erg mee.”

Met schilder Romualdo Locatelli liep het ondanks zijn successen slecht af. Hij verdween in 1942 op de Filippijnen. Zijn biograaf Orsini vermoedt dat hij door de Japanse bezetters of de Amerikanen is geëxecuteerd omdat ze dachten dat hij een spion was.