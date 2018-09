Weinig animo voor failliete hifiwinkels

Wel is er volgens hem ,,wat belangstelling'' voor enkele individuele winkels. HOBO, naar eigen zeggen de grootste zelfstandige specialist in audio- en videoapparatuur in Nederland, werd afgelopen vrijdag door de rechtbank Gelderland bankroet verklaard.

De keten met 15 winkels draaide volgens Gunning al een aantal jaren met verlies. ,,De allerlaatste druppel was dat de bank de kredietkraan heeft dichtgedraaid en meteen daarna de voorraden uit de winkels had gehaald. Ze zaten in een moeilijk segment van luxegoederen, waar consumenten de uitgaven nog altijd uitstellen'', aldus de curator.

De winkelketen, met het hoofdkantoor in Geldermalsen, telt in totaal meer dan 50 personeelsleden. HOBO hifi, dat in 1975 startte met één winkel, heeft onder meer vestigingen in Amsterdam, Haarlem, Den Bosch, Breda en Nijmegen.