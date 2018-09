Het tiplijstje van Kempen

Kempen tipt bedrijven met een vertrouwenwekkende winstontwikke-ling en relatief lage waardering. Vanwege zwakke cijfers mijdt Kempen cyclische aandelen. In defensieve waarden als Wolters Kluwer, Unilever en AB Inbev ziet de bank evenmin waarde. Van de vorige lijst van favorieten zijn ASML en Heineken geschrapt. Nieuw zijn Corbion en Wessanen. Arcadis (koersdoel €35) wordt op basis van de k/w 2015 circa 30% ondergewaardeerd vergeleken met de sectorgenoten. Kempen verwacht een kleine aandelenemissie om ook na de overname van Hyder en Callison een sterke overnamekas te hebben. Voor ASMI (koersdoel €34,80) verwacht Kempen een aantrekkende vraag en een ruime vrije kasstroom. Voor de voorziene waarde van het belang in ASMPT in 2016 wordt − uitgaande van de huidige aandelenkoers van ASMI −ten onrechte geen waarde aan de rest van ASMI toegekend. Corbion (koersdoel €15 à 16) komt op 30 oktober met plannen voor efficiencyverbeteringen, investeringsdiscipline en meer duidelijkheid over de winstgevendheid van innovaties. Zo niet, dan komen aandeelhouders in opstand en kon het bestaan als beursgengenoteerd bedrijf wel eens snel voorbij zijn.Beleggers onderschatten bij KPN (geen koersdoel) de mogelijkheid tot een extra dividend van minstens €0,03 per aandeel bovenop de beloofde minstens €0,07. Sligro (koersdoel €35) profiteert van hogere consumentenuitgaven, de integratie van bedrijven en biedt 4% dividendrendement. De hoge pay-out wordt door de sterke cashflow gesteund. Sligro wil uitbreiden in België. Een overname − Kempen noemt het bedrijf Java als kandidaat −lost niet het probleem op van de geringe bankschuld. Wessanen (koersdoel €5,60) vordert met de desinvestering van American Beverage Corporation (ABC). De opbrengst van deze verkoop levert geld op om de omzetgroei te versnellen, deels door acquisities. Kempen voorziet kostenbesparingen. Wessanen kwam ook aan bod in het meest recente nummer (10 oktober) van Beleggers Belangen. Lees het artikel (alleen voor abonnees). Zie ook de meest recente adviezen voor: Arcadis (22 augustus) ASMI (1 augustus) Corbion (28 maart) KPN (1 augustus) Sligro (25 juli)

