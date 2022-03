EU-coronamiljarden naar bestaande plannen, hypotheekrenteaftrek ongemoeid

En dat terwijl toenmalig minister van Financiën Wopke Hoekstra eind vorig jaar nog aangaf uit ’informele contacten’ in Brussel te horen hebben gekregen dat Nederland verder werk zou moeten maken van het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek.

Dat fiscale voordeel voor huizenbezitters is Europa al langer een doorn in het oog, en die zag in het coronaherstelfonds een nieuwe kans om dat punt op de agenda te zetten. Om in aanmerking te komen voor de miljarden uit dat fonds, moeten landen namelijk hun economie ook op de schop nemen. Die eis om te hervormen kwam er nota bene op aandringen van Nederland, maar dreigde met de hypotheekaftrek-vraag als een boemerang terug te komen.

Plan van Kaag

Maar de aftrek lijkt nu toch ongemoeid te blijven. Minister Sigrid Kaag (Financiën) heeft een verdere afbouw niet opgenomen in het concept-herstelplan dat Nederland indient om de bijna 5 miljard die voor Nederland in het Europese fonds zit binnen te halen. Nederland voert de eerdere afbouw van de hypotheekaftrek en de versnelling daarvan onder de vorige kabinetten onder Rutte als hervorming op.

In het plan van Kaag zitten verder ook geen nieuwe plannen of hervormingen. Het gaat om een verzameling van voornemens en hervormingen die al in het coalitie-akkoord staan of zelfs eerder zijn bedacht.

Het kabinet denkt bijvoorbeeld aan investeringen in waterstof, windmolens op zee, warmtepompen, de sanering van varkenshouderijen, de woningbouw en de Nationale Zorgreserve voor meer zorgmedewerkers in crisistijd.

Voor de door de Europese Commissie geëiste hervormingen, vist Kaag ook uit het coalitieakkoord. Ze komt met onder meer het verhogen van de vliegtaks, afbouw van de zelfstandigenaftrek, afschaffen van de jubelton en invoer van het rekeningrijden.

Het gaat om een concept-plan, waaruit nog een definitieve keuze gemaakt moet worden. De plannen kosten bij elkaar namelijk 7,7 miljard euro, terwijl Nederland waarschijnlijk 4,7 miljard euro uit Brussel krijgt. Dat bedrag was een tegenvaller, de coalitie had een paar maanden geleden nog op 5,8 miljard gerekend. Maar omdat de Nederlandse economie minder last heeft gehad van de coronacrisis dan verwacht, is dat bedrag lager uitgevallen.