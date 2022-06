Winstwaarschuwing AkzoNobel om tanend consumentenvertrouwen

In totaal komt de operationele winst €90 miljoen lager uit dan de €340 miljoen tot €350 miljoen die AkzoNobel over het tweede kwartaal verwachtte. Deze grote bijstelling heeft een schrikeffect bij aandeelhouders te weeggebracht. In de ochtend stond AkzoNobel 5% lager op de beurs.

Achterblijvende consumentenvraag

Met name in de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika is het kwartaal traag op gang gekomen, aldus AkzoNobel. De achterblijvende consumentenvraag in Europa raakt het concern hard. Europa is goed voor 40% van de totale verkopen van decoratieve verf bij AkzoNobel. De verwachting is dat het bedrijfsresultaat op decoratieve verf dit kwartaal daarom €50 miljoen lager uitkomt dan verwacht.

Daarnaast worden de resultaten getroffen door de lockdowns in China vanwege Covid-19 dit kwartaal. Dat heeft vooral een negatieve invloed op de coatingdivisie. Daar zal het operationeel inkomen €40 miljoen lager uitkomen dan de prognose.

Kosten snijden

AkzoNobel gaat versneld snijden in de kosten. „De huidige zakelijke omgeving is complex en evolueert voortdurend”, legt ceo Thierry Vanlancker van AkzoNobel uit. „Gezien de macro-economische onzekerheden versnellen we de aanpassingen in onze kostenbasis voor de tweede helft van dit jaar.”

De verfmaker houdt wel vast aan de financiële doelstellingen op de middellange termijn en blijft zich richten op het behalen van de aangepaste bedrijfsresultaat (adjusted ebitda) van € 2 miljard voor 2023. AkzoNobel publiceert op 20 juli zijn financiële resultaten over het tweede kwartaal.