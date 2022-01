Premium Mama

Wat te doen als je kindermishandeling vermoedt?

In Nederland groeit 3 procent van alle kinderen op in een onveilige thuissituatie. Hoe herken je signalen die duiden op kindermishandeling? In de Week tegen Kindermishandeling spreken we Nicky Schijvens over dit onderwerp. Schijvens is oprichter van Stichting Groei Veilig.