Prosus maakt werk van Just Eat

Prosus zette de deadline voor de deal op 11 december en roept aandeelhouders van Just Eat op om het bod te accepteren. Als 75 procent van de stukken wordt aangemeld, doet Prosus zijn bod gestand. Eerder was de acceptatiedrempel nog 90 procent. Prosus zegt aandeelhouders Just Eat actief te benaderen.

Met de lancering van zijn bod ontketende Prosus eerder een overnamestrijd rond Just Eat met het Nederlandse Takeaway.com. Het bod van Takeaway loopt via een aandelenruil, die in totaal circa 5 miljard pond waard zou zijn.

Eerder bod afgewezen

Just East wees het bod van Prosus eerder af en raadde aandeelhouders aan niet op het voorstel van de investeerder in te gaan. De Britten vinden de door Prosus geboden prijs te laag. Het aanbod van Takeaway zou meer waarde bieden. Prosus-topman Bob van Dijk benadrukte andermaal dat de premie van circa 20 procent op de aandelen Just Eat rechtvaardig is gelet ook op de uitdagingen waar Just Eat voor staat. Verder benadrukte Van Dijk ook dat het belang voor aandeelhouders Prosus niet uit het oog moet worden verloren.

Volgens Prosus staat Just Eat voor de nodige uitdagingen en worden deze in het bod van Takeaway niet voldoende geadresseerd. Prosus noemde als voorbeelden investeringen in product, technologie, marketing en bezorging, waar Prosus naar eigen zeggen de nodige ervaring mee heeft.

Takeaway pessimistisch

Volgens het technologiefonds is Takeaway ook consequent pessimistisch over de verdiensten van het eigen bezorgmodel. Daarbij is de dienst Scoober goed voor minder dan 5 procent van het totaal aantal bestellingen van Takeaway. Ook noemt Prosus het een risico dat Takeaway een bod in aandelen lanceerde op het moment dat de stukken van dat bedrijf op recordhoogte stonden. Sinds de lancering van het bod is het aandeel Takeaway met dik 12 procent gedaald.

Verder wijst Prosus op het succes van de samenwerking tussen Prosus en Just Eat in Brazilië waar de resultaten sinds de krachtenbundeling aanzienlijk zijn gestegen. Van Dijk wilde nog niet praten over een Plan B, als de deadline van 11 december niet wordt gehaald.

Reactie Jitse Groen

In een reactie laat Takeway-topman Jitse Groen weten dat beide biedingen op dit moment niet bijzonder aantrekkelijk zijn, maar dat de combinatie Just Eat en Takeaway passend is. Ook omdat aandeelhouders van Just Eat de kans krijgen te profiteren van de waardecreatie die mag worden verwacht. Verder wijst Groen op het succes van Takeaway in Nederland en Duitsland, wat volgens hem ook in het Verenigd Koninkrijk staat te gebeuren.

Het aandeel Prosus noteerde maandag in de vroege handel 1,1 procent lager. Takeaway stond 0,4 procent hoger.