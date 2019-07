Beeldscherm grootste risico op werkvloer

Op de tweede plaats staat ook een kantoorgevaar: 330.000 werknemers in Nederland lopen het risico op klachten vanwege een ’ongunstige of statische lichaamshouding’. Deels overlappen die groepen uiteraard, maar dan nog staan ze ver vóór de aantallen werknemers die last kunnen krijgen door repeterende bewegingen (216.000) of door harde geluiden (155.000).

De Inspectie SZW, vroeger bekend als de Arbeidsinspectie, beklaagt zich over het lage aandeel bedrijven dat belangrijke arboregels naleeft. In twee jaar tijd is dat percentage opgeklommen van 27 naar 33%. Het merendeel van de bedrijven doet dus te weinig om de gezondheid van zijn personeel te waarborgen.

Bedrijven doen wel goed hun best voor de gezondheid van speciale doelgroepen als jongeren en zwangere vrouwen. Voor die laatste groep heeft meer dan de helft van de bedrijven inmiddels een rustruimte. Zeven op de tien bedrijven bieden aanpassingen in werktijden en arbeidsomstandigheden aan.