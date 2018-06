'Wisselkoersen raken omzet Heineken'

De analisten voorzien gemiddeld een omzet van 5,4 miljard euro. Een jaar eerder kwamen de totale opbrengsten uit op 5,7 miljard euro.

Analisten van Rabobank verwachten dat de vergelijkbare bierverkoop Heineken vorig kwartaal met 1 procent is gestegen. De voor wisselkoersen en overnames gecorrigeerde omzet zou daardoor met 1,5 procent zijn gegroeid.

Buitengewoon sterk

Rabo wees er in een vooruitblik op dat de resultaten van Heineken in de eerste helft van het jaar buitengewoon sterk waren, dankzij een onverwacht sterke verbetering van de omzet en de marges. In de tweede helft van het jaar zou de groei volgens de brouwer afzwakken. De bank verwacht vooral verzwakking op de Europese markt, terwijl opkomende markten sterk bleven groeien.

Heineken gaf bij de halfjaarcijfers aan voor heel 2014 nog altijd uit te gaan van een ,,gezonde'' autonome groei van de opbrengsten, waarbij wisselkoerseffecten de gerapporteerde omzet blijven drukken. Het drukkend effect daarvan op de operationele winst werd geschat op 70 miljoen euro. De marges zullen over heel 2014 wat hoger zijn dan gemiddeld over de middellange termijn is voorzien.