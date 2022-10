Premium Financieel

Geen hoger loon, wel zonnepanelen: gemor over weigering cao’s open te breken

Werkgevers staan onder toenemende druk om de gemaakte loonafspraken aan te passen. Toch gebeurt het nauwelijks. Bij de NAM, in de onderhoudsbranche en bij CarGlass is de cao opengebroken. Bij onder andere de Rabobank, de Academische Ziekenhuizen, de wasserijen en in de pluimvee-industrie wordt erove...