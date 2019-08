Société Générale verbetert kapitaalpositie

Parijs - De Franse bank Société Générale heeft in het tweede kwartaal zijn kapitaalpositie flink versterkt. De kredietverlener heeft hiermee nu al zijn doelstelling voor het komende jaar behaald. De kapitaalpositie stond in focus bij Société Générale nadat het financiële concern afgelopen jaar op dat vlak als een van de meest kwetsbare banken in de eurozone werd gezien.