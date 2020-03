Unilever verlengt partnerverlof tot zes weken

Partners kunnen straks rekenen op een volledig doorbetaald verlof van zes weken. Tot 1 juli geldt bij Unilever nog de huidige regeling van 10 dagen partnerverlof, ook volledig doorbetaald. De vakbond benadrukt dat het partnerverlof bij Unilever een stuk beter geregeld is dan bij veel andere bedrijven.

Het gaat om een cao die loopt van 1 juli 2019 tot 1 oktober 2020. De afspraken gelden voor ongeveer 1500 werknemers. Per 1 januari dit jaar gaan de lonen met 2,6 procent omhoog, en per 1 juli nog eens met 0,65 procent. Daarnaast krijgen de werknemers een eenmalige uitkering van 850 euro.

CNV akkoord

De achterban van CNV is in meerderheid akkoord gegaan. Toch is de vakbond niet helemaal tevreden. „De loonsverhoging had beter gekund, gezien de resultaten van Unilever”, erkent CNV-onderhandelaar Jeroen Warnaar. „En we zijn ook niet blij met de manier waarop Unilever een flexregeling bij een van de vestigingen - die van Ben & Jerry’s in Hellendoorn - er nu via de cao heeft doorgedrukt. Maar uiteindelijk beslist de meerderheid.”

Bij Unilever in Nederland werken in totaal zo’n 3100 mensen. Een groot deel van het personeel valt niet onder deze cao, bijvoorbeeld internationaal personeel of leidinggevenden.