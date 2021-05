Japanse zakenmotor

Voorbij zijn al ruim een jaar de vertrouwde recepties om makkelijk contacten te onderhouden. De uitreiking van een lintje is dan een extra welkome buitenkans.

De Japanse ambassadeur Hidehisa Horinouchi en zijn echtgenote Sabine.

Geert Jan Mantel kreeg de koninklijke onderscheiding van de Wassenaarse burgemeester Leendert de Lange. Als voormalig topman in Europa van Yanmar, het Japanse bedrijf in grote dieselmotoren, heeft hij zich ingezet voor de handelsbetrekkingen met het land. De voormalig marine-officier Mantel was bovendien de hoogste baas van de internationale scheepvaart-afdeling van Yanmar, afgezien van voorzitter van de Nederlands-Japanse handelsorganisatie Dujat.

Samen met zijn echtgenote Inge kwam Mantel naar het Wassenaarse raadhuis om ridder te worden in de Orde van Oranje-Nassau. Uitgenodigd was ook de Japanse oud-consul Jaap Rost Onnes, die zijn goede contacten in Japan nooit verloor na zijn aftreden.