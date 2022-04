Ondernemersvraag: moet ik personeel laten meeprofiteren van de winst?

Premium Financieel

FNV royeert voorman senioren vanwege pensioenruzie

De ruzie over het pensioenakkoord binnen vakbond FNV is verder op de spits gedreven. Het bestuur van de bond heeft per direct voorzitter Jan de Jong van FNV Senioren geroyeerd. Voor FNV-voorman Tuur Elzinga is ’de maat vol’, zo staat in de brief die De Jong donderdag kreeg.